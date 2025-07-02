Боксер Хатаев дисквалифицирован на два года за допинг

Бронзового призера Олимпиады в Токио российского боксера Имама Хатаева дисквалифицировали на два года за употребление допинга. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В допинг-пробе Хатаева от 9 апреля 2024 года был обнаружен кломифен и его метаболиты. По его словам, вещество могло попасть в организм через пищу. Отстранение боксера продлится до 25 июня 2027-го. Также его результаты в период с 9 апреля 2024-го по 26 июня 2025-го аннулированы.

При этом дисквалификация Хатаева распространяется только на любительские соревнования. 12 июля в Нью-Йорке он проведет бой против бывшего обладателя регулярных поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дэвида Моррелла.

Имаму Хатаеву 30 лет. В 2023 году он стал бронзовым призером чемпионата мира, который прошел в Ташкенте. Во всех десяти боях на профессиональном ринге он одержал победы.

Таисия Орлова