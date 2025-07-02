На Ставрополье произошло 35 аварий с участием средств индивидуальной мобильности

В Ставропольском крае с начала года зафиксировали 35 происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса), в которых один человек погиб и еще 38 получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что первопричиной ДТП становится «низкая транспортная культура» самокатчиков и пренебрежение элементарными правилами дорожного движения.

«Ситуация усугубляется тем, что в летний сезон мобильные электрогаджеты активно используют несовершеннолетние, не имея навыков управления, а также отсутствие эффективных систем контроля и верификации на прокатных самокатах, предоставляемых кикшеринговыми кампаниями», — говорится в сообщении.

Правоохранители предложили принять решения по ограничению движения электросамокатов в пешеходных зонах, снижения их скорости в зонах повышенного риска, введение регистрации пользователей и возрастную маркировку, согласование парковочных зон и разработку единого алгоритма контроля. Проект предложений планируют направить губернатору Ставропольского края, а также властям регионального и федерального уровня.

Константин Соловьев