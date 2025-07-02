Расстались прецедентно

Верховный суд РФ (ВС) не признал за жительницей Ставрополя прав на половину квартиры, договор на строительство которой ее экс-супруг заключил до вступления в брак, а собственность зарегистрировал уже в браке. ВС пришел к выводу, что такие квартиры нельзя безусловно относить к совместно нажитому имуществу, отменил решения нижестоящих судов по жалобе собственника жилья (бывшего супруга истицы) и вернул дело на пересмотр.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ставропольчанка пыталась признать жилье совместно нажитым имуществом на том основании, что ее экс-супруг уже в период брака зарегистрировал права на квартиру, которую приобрел по договору долевого участия в строительстве, когда был холостяком. Это следует из опубликованного текста судебного акта.

Истица указывала, что платежи по договору долевого участия осуществлялись в период брака, то есть за счет общих доходов. Ленинский районный суд Ставрополя удовлетворил иск частично. С бывшего супруга взыскали компенсацию за половину стоимости автомобиля, приобретенного в браке, и за половину погашенного истицей коммунального долга перед ТСЖ. Ее требования по взысканию компенсации за половину стоимости квартиры были отклонены.

Она обжаловала это решение в вышестоящих инстанциях. В итоге, с ответчика было взыскано еще более 4 млн руб. в качестве компенсации за половину квартиры. Бывший муж не уступил и обратился в Верховный суд.

«Факт погашения в период брака личного долга одного из супругов по обязательству, возникшему из заключенного до брака договора участия в долевом строительстве, равно как и сам по себе факт регистрации права собственности на квартиру в период брака, в соответствии с положениями статьи 34 Семейного кодекса РФ не являются основанием для признания жилого помещения общей совместной собственностью супругов», — говорится в определении Верховного суда.

Вместе с тем высшая судебная инстанция отметила, что закон предусматривает способы защиты прав одного супруга, если личные обязательства другого исполнялись за счет их общего имущества. В этих случаях первый вправе требовать возмещения половины потраченных средств, но с учетом доказанности факта несения таких расходов.

Исходя из этого, ВС отменил решения нижестоящих судов и вернул дело на пересмотр в Ставропольский краевой суд. При новом рассмотрении он обязал нижестоящие инстанции придерживаться указанного им подхода.

Михаил Волкодав