Группа t.A.T.u. объявила о воссоединении

Участницы российской поп-группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Елена Катина возобновят совместные выступления. Об этом сообщила госпожа Волкова в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Все и обо всем — в наших глазах. И не только. Впереди много нового и интересного»,— написала Юлия Волкова под серией совместных фотографий с Еленой Катиной.

В пресс-службе госпожи Катиной рассказали «РИА Новости», что группа даст концерт в Ялте 19 июля. Это выступление можно будет считать воссоединением t.A.T.u., рассказали представители артистки. Информацию о концерте также подтверждает афиша на сайте «Ялта на ладони», где можно приобрести билеты на выступление.

В прошлый раз группа t.A.T.u. выступила в сентябре 2022 года в Минске. Это был первый концерт после девятилетнего перерыва. Тогда певицы говорили, что выступление не означает возобновления совместной деятельности.

Группу t.A.T.u. в 1999 году создали продюсер Иван Шаповалов и композитор Александр Войтинский. Дебютный англоязычный сингл «All the Things She Said» стал одним из самых успешных синглов года и возглавлял главные музыкальные чарты мира. t.A.T.u. — первая и единственная российская группа, получившая награду IFPI за число проданных альбомов.