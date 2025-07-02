Число жалоб в Верховный суд упало, но шансы на пересмотр дела возросли
«Ъ» провел исследование, как изменилась статистика рассмотрения экономических споров Верховным судом РФ (ВС) за первое полугодие 2025 года. Изменения обусловлены повышением госпошлин за обращение в суд, вступившим в силу в сентябре 2024 года.
По новым правилам стоимость обращения в ВС выросла с единых для всех 3 тыс. руб. до 30 тыс. руб. для физлиц и 80 тыс. руб. для юрлиц. При этом подача жалобы не гарантирует передачи дела в экономколлегию ВС, которая в подавляющем большинстве случаев отменяет судебные акты нижестоящих инстанций.
Так, по данным самого ВС, рассмотрения на уровне экономколлегии в 2024 году удостоились лишь 1,3% дел — 491 из 38 276 споров по поданным жалобам. Из-за столь невысоких шансов на передачу дела в коллегию с учетом возросших пошлин, по словам юристов, не все участники экономических споров готовы тратить деньги на обращение в ВС. Это привело к тому, что, по подсчетам «Ъ», число жалоб в ВС по арбитражным делам снизилось вдвое. При этом шансы передачи дела в экономколлегию немного выросли: с 1,3% до 2,07%.
Подробнее о статистике рассмотрения дел с юридической аналитикой читайте в материале «Ставка больше, чем иск», который выйдет в газете 3 июля.