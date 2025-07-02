«Теплосеть» и «ТЭК СПб» 2 июля проводят испытания в четырех районах Петербурга

В среду, 2 июля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и АО «ТЭК СПб» проводят гидравлические испытания в четырех районах города. Трубопроводы проверяют на плотность и прочность в преддверии очередного отопительного сезона, пояснили в теплогенерирующих компаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Красногвардейском районе специалисты проверяют сети на территории, ограниченной: Весенней улицей, Малоохтинским проспектом севернее улицы Помяловского, Новочеркасским проспектом, а также по адресам: Малоохтинский проспект, д. 49, д. 51, д. 53, д. 55.

В Калининском районе проверка затронет внутриквартальные тепловые сети, находящиеся на теплоснабжении Политехнической и Гражданской котельных в границах улиц Вавиловых, Академика Байкова, Раевского, Жака Дюкло, Курчатова, Шателена, Новороссийской, Политехнической, проспектов: Тихорецкого, Науки, Светлановского, Тореза, Институтского, 2-го Муринского, Пархоменко, Гражданского и Непокоренных.

В Кронштадтском районе испытывают магистральные и внутриквартальные тепловые сети на территории, ограниченной КАД, Кронштадтским шоссе западне д. 17, лит. Б, севернее д. 13, лит. Б, восточнее д. 9, лит. А, улицей Адмирала Грейга южнее объекта на Цитадельском шоссе, д. 30, лит. А, западнее улицы Гидростроителей. Давление будет повышено на трубопроводах в границах улиц: Гидростроителей, Станюковича, Цитадельского шоссе, улицы Литке, Кронштадтского шоссе и улицы Адмирала Грейга.

В Кировском районе в зону работ в среду входят теплосети, проходящие по улицам: Кронштадтская, Зайцева, Маринеско, Краснопутиловская, Новостроек, Зины Портновой, Подводника Кузьмина, проспектам: Трамвайному, Маршала Жукова, Стачек, Ветеранов и по дороге на Турухтанные острова.

В ходе испытаний давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов, напомнили в ресурсоснабжающих организациях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне теплоэнергетики проводили гидравлические испытания в шести районах Петербурга. В общей сложности на этой неделе их запланировано 55 в 14 районах города.

Андрей Цедрик