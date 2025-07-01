В Белгородском районе дрон атаковал парковку, ранен мирный житель

В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области взорвался дрон ВСУ, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Судя по фотографиям, опубликованных губернатором, инцидент произошел на парковке возле торговой точки сети «Магнит». Медики оказали пострадавшей первую помощь и доставили в городскую больницу №2 Белгорода. У нее зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, баротравма и осколочные ранения головы и руки. Взрыв повредил остекление и фасад коммерческого здания, а также два автомобиля.

Анна Швечикова