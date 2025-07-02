Определились все четвертьфинальные пары клубного чемпионата мира по футболу

В США завершилась первая стадия play-off клубного чемпионата мира по футболу. Определились все четвертьфинальные пары турнира.

Последними участниками четвертьфинала стали мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Испанский клуб обыграл туринский «Ювентус» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Гонсало Гарсия (32-я минута). «Боруссия» одержала победу над мексиканским «Монтерреем» — 2:1. В составе победителей дубль сделал Серу Гирасси (14-я и 24-я), у проигравших отличился Херман Бертераме (48-я).

Четвертьфинальные матчи пройдут с 4 по 5 июля. Пары второго раунда play-off выглядят следующим образом:

«Флуминенсе» (Бразилия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия),

«Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия),

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Бавария» (Германия),

«Реал» (Испания) — «Боруссия» (Германия).

Впервые в клубном чемпионате мира принимают участие 32 команды. Финал турнира пройдет 13 июля на MetLife Stadium (штат Нью-Джерси).

Таисия Орлова