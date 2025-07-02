Макрон сообщил Зеленскому об отсутствии изменений в позиции Путина по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о том, что позиция российского руководства по конфликту на Украине не изменилась. К такому выводу он пришел по итогам двухчасового телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, французский лидер передал Владимиру Зеленскому, что российская сторона по-прежнему отвергает прекращение огня.

Первый за три года телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона состоялся вчера вечером и продлился два часа. В пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что в ходе беседы Эмманюэль Макрон призвал российского коллегу «как можно скорее» установить режим прекращения огня на Украине и начать переговоры между Украиной и Россией «для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта». Он также подчеркнул «неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины».

В пресс-службе Кремля указали, что президент России Владимир Путин в беседе с французским коллегой назвал украинский конфликт «прямым следствием политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России». Он заявил Эмманюэлю Макрону, что мирные договоренности по Украине должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. Президенты условились продолжить контакты в целях возможной координации шагов.

Подробнее о разговоре Владимира Путина и Эмманюэля Макрона — в материале «Ъ» «Европе дан шанс».

Анастасия Домбицкая

Анастасия Домбицкая