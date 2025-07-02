В первый день июля на дорогах Ставрополья пострадали пять человек

В Ставропольском крае накануне, 1 июля, произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек и один погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Как писал «Ъ-Кавказ», велосипедист погиб ночью в Пятигорске, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части.

В ведомстве также сообщили, что накануне днем на улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе водитель автомобиля Hyundai Accent при выезде с прилегающей территории столкнулся с Opel. В результате аварии 39-летний водитель Hyundai и его 37-летняя пассажир с травмами попали в городскую больницу, им назначено амбулаторное лечение.

Кроме того, за прошедшие сутки в регионе от управления правоохранители отстранили 19 водителей с признаками опьянения. Уточняется, что один из них управлял транспортом в состоянии опьянения повторно.

Константин Соловьев