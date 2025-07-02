В Пятигорске велосипедист погиб в ДТП с автомобилем
В Пятигорске накануне ночью велосипедист, личность которого устанавливается, скончался в больнице после столкновения с автомобилем ВАЗ-2107. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю
По предварительной информации, погибший нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Уточняется, что водитель автомобиля имеет восьмилетний стаж управления транспортными средствами. Подробные обстоятельства аварии выясняются.