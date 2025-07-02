В Пятигорске велосипедист погиб в ДТП с автомобилем

В Пятигорске накануне ночью велосипедист, личность которого устанавливается, скончался в больнице после столкновения с автомобилем ВАЗ-2107. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю

По предварительной информации, погибший нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Уточняется, что водитель автомобиля имеет восьмилетний стаж управления транспортными средствами. Подробные обстоятельства аварии выясняются.

Константин Соловьев