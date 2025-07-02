Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших от атаки БПЛА на ижевский завод

Шестерых пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на ижевское оборонное предприятие ночью 2 июля доставили санитарным рейсом МЧС в Москву, сообщает пресс-служба ведомства. На борту самолета «Ил-76» есть необходимое оборудование и специальные медицинские модули для оказания необходимой помощи. Пострадавших сопровождали врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава.

Напомним, утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. В республике был объявлен режим опасности БПЛА: силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска вводились ограничения. Администрация столицы Удмуртии отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля. Общее количество пострадавших составило 45 человек. Трое погибли. В больницах города находились 35 жителей, шестеро из них в тяжелом состоянии.

Семьям погибших выплатят по 1,5 млн руб. из регионального бюджета, пострадавшим — от 300 до 600 тыс. руб. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. До особого распоряжения в Удмуртии введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Подробнее об атаке БПЛА на ижевское предприятие читайте в материале «Повторный налет».