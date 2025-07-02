Стали известны участники музыкального фестиваля «Пикник Афиши» в Петербурге

Организаторы обнародовали список участников музыкального фестиваля «Пикник Афиши», который пройдет 9 августа на Елагином острове в Петербурге. В лайнап вошли Markul, ATL, DOPECLVB, «Танцы Минус» и другие исполнители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Помимо вышеперечисленных на фестивале также выступят: рэпер Mnogoznaal, Петр Налич, инди-проект Сироткин, «БАЗАР», «ЛАУД», «тима ищет свет» и Rozalia.

При этом организаторы отметили, что список артистов будет пополняться, а помимо традиционной музыкальной программы гостей будут ждать арт-инсталляции и интерактивные форматы: образовательные лекции, дизайнерские маркеты, кулинарные мастер-классы, тренировки и т.д.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в апреле были анонсированы даты фестиваля «Пикник Афиши – 2025» в Москве и Петербурге. В столице он уже прошел 21 июня. Стоит отметить, что в прошлом году музыкальное мероприятие в городе на Неве проводилось в течение двух дней — 10 и 11 августа.

Андрей Цедрик