Фестиваль «Пикник “Афиши”» спустя год вернется в Петербург

В Санкт-Петербурге 9 августа пройдет фестиваль «Пикник “Афиши”». Мероприятие как и в прошлом году состоится на Елагином острове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Организаторы 2 апреля анонсировали даты фестиваля в Москве и Петербурге. В столице он пройдет 21 июня. Стоит отметить, что в 2024 году «Пикник “Афиши”» в Петербурге проводился в течение двух дней, 10 и 11 августа.

Гостям площадки обещают концерты новых артистов и групп, которые долгое время выступают на сцене. Их список пока не разглашается.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «ВКонтакте» раскрыл хэдлайнеров VK Fest в Петербурге.

Татьяна Титаева