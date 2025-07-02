Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке

Жители Петропавловска-Камчатского 2 июля в 14:49 по местному времени (05:49 мск) почувствовали подземные толчки. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 5,2.

Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Авачинского залива в 51 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 88 км под морским дном.

По предварительным данным, подземные толчки ощущались в населенных пунктах южной части Камчатки с силой до трех баллов.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский