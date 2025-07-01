Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших при атаке БПЛА в Ижевске

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при атаке беспилотников ВСУ на ижевское предприятие 1 июля, сообщил в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Напомним, утром 1 июля вражеские БПЛА ударили по одному из ижевских предприятий. Три человека погибли, 35 — госпитализированы. 10 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. «Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима»,— написал утром господин Бречалов. В республике объявляли режим опасности БПЛА: силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска вводились временные ограничения. В столице Удмуртии отменили все массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля.