Мерц: Германия не будет стороной конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD заявил, что Германия не станет стороной конфликта на Украине. По его словам, необходимо «сделать все», чтобы остановить боевые действия.

«Говорю это снова: Германия не будет стороной конфликта (на Украине — “Ъ”)», — сказал он.

Фридрих Мерц добавил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным перемирие в конфликте, но только совместно с Киевом, а не в обход Украины.

Ранее таблоид Bild сообщал о том, что в бюджете Министерства обороны Германии на 2025 год на военную помощь Украине выделено €8,3 млрд. 30 июня министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил Киев с необъявленным визитом. Поездка стала вторым за последний месяц посещением страны ключевых членов нового кабинета канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Подробнее — в материале «Ъ» «Германия берется подносить снаряды».