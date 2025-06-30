Bild: Германия выделила Украине на €1 млрд меньше обещанной суммы

В бюджете Министерства обороны Германии на 2025 год на военную помощь Украине выделено €8,3 млрд. Германский таблоид Bild пишет, что это на €1 млрд меньше, чем ранее обещал министр обороны страны Борис Писториус.

12 июня он посетил Киев, тогда в ходе пресс-конференции господин Писториус заявил, что Германия выделит Украине новый транш военной помощи на €1,9 млрд. Он отметил, что тем самым, если этот транш будет утвержден Бундестагом, военная помощь Украине в 2025 году составит в общей сложности «около €9 млрд».

Позже Минобороны Германии выпустило заявление, в котором говорилось, что к ранее выделенной военной помощи на €7,3 млрд будет добавлено €1,9 млрд, тем самым общая сумма составит €9,2 млрд. Однако, как отмечает Bild, в проекте бюджета, подготовленном Минобороны и утвержденном правительством Германии 24 июня, речь шла лишь о €8,3 млрд.

В германском Министерстве обороны на запрос Bild ответили, что план остается прежним — в текущем году оно выделит на военную помощь Украине около €9 млрд, а €1,9 млрд, о которых говорил господин Писториус, входят в сумму, указанную в бюджете.