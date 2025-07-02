Дом загорелся в результате атаки ВСУ на город Льгов Курской области

В результате атаки украинских БПЛА на Льгов Курской области начался пожар в одноэтажном доме. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчёты и оперативные службы.

По поручению господина Хинштейна, на месте также находится глава города Алексей Клемешов.

В прошлую ночь — с 30 июня на 1 июля — над Россией было сбито 60 БПЛА, пять из них — над Курской областью. Оперштаб области информацию о последствиях атак не уточнил.