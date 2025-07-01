За ночь над Черноземьем сбили девять БПЛА

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 60 беспилотников, в том числе девять над Черноземьем. Пять дронов сбили над Курской областью, два — над Белгородской, по одному — над Воронежской и Орловской. Об этом сообщили в Минобороны.

Оперштаб Курской области подтвердил информацию оборонного ведомства, но не уточнил информацию о последствиях атак. В регионе с 22:01 30 июня до 4:12 1 июля действовала опасность удара БПЛА.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Опасность удара дронов действовала в регионе с 00:46 до 8:26.

Орловский губернатор Андрей Клычков также сообщил об отсутствии последствий ночной атаки. На ее месте дежурят спецслужбы.

Белгородские власти отдельно не прокомментировали атаки.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова