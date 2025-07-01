Теннисистки Кудерметова и Захарова пробились во второй круг Wimbledon

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Захарова прошли во второй круг Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема, который проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд соревнований составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

46-я ракетка мира Вероника Кудерметова обыграла китаянку Чжу Линь, занимающую 307-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2. Во втором круге Кудерметова сыграет с десятой ракеткой мира американкой Эммой Наварро.

Анастасия Захарова, расположившаяся на 95-й строчке мирового рейтинга, обыграла белорусскую теннисистку Викторию Азаренко (87) — 6:2, 2:6, 6:1. Ее следующей соперницей станет победительница встречи между украинкой Дианой Ястремской и американкой Коко Гауфф.

Ранее во второй круг Wimbledon вышли российские теннисистки Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Анна Калинская.

Финал в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. В прошлом году победительницей Wimbledon стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Таисия Орлова