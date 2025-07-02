Мирра Андреева избежала египетского сюрприза

Сильнейшая российская теннисистка Мирра Андреева успешно начала Wimbledon, набирающий ход в Лондоне. В первом круге она в двух партиях обыграла лидера египетского тенниса Маяр Шериф и теперь сыграет с итальянкой Лючией Бронцетти. Тем временем второй день травяного мейджора ознаменовался несколькими сюрпризами. У женщин выбыли из борьбы чемпионка недавнего Roland Garros американка Коко Гауфф и ее соотечественница Джессика Пегула, а также китаянка Чжэн Циньвэнь, соответственно вторая, третья и шестая ракетки мира. У мужчин завершил свое выступление третий номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Александр Зверев из Германии. Проиграл и полуфиналист Wimbledon предыдущих двух лет итальянец Лоренцо Музетти, который занимает в мировой классификации седьмое место.

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Фото: Isabel Infantes / Reuters Мирра Андреева

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Обилие громких неожиданностей в первые дни нынешнего Wimbledon не должно сильно удивлять. Подобное на мейджорах периодически случается, хотя на старте нынешнего турнира число сенсаций, безусловно, превысило средний уровень. Позади лишь первый круг, а вне игры уже несколько игроков, которым было по силам как минимум пройти во вторую неделю.

У мужчин седьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти, полуфиналист прошлогоднего Wimbledon, проиграл пробивавшемуся в основную сетку через квалификацию 33-летнему грузину Николозу Басилашвили — 2:6, 6:4, 5:7, 1:6. Александр Бублик из Казахстана, чьи шансы в Лондоне после победы на недавнем турнире в Галле котировались достаточно высоко, в четвертом сете не смог завершить на своей подаче матч против Хауме Мунара, уступив — 4:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 2:6. А третий номер рейтинга АТР Александр Зверев из Германии, даже сделав 31 эйс, потерпел неудачу в отложенной накануне встрече с французом Артюром Риндеркнешем, продолжавшейся 4 часа 40 минут — 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6. Для Зверева это первое поражение на старте мейджора с 2019 года.

Продолжаются сюрпризы и у женщин. Сильно удивила третья ракетка мира американка Джессика Пегула.

В субботу в финале довольно представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Бад-Хомбурге она одолела бывшего мирового лидера польку Игу Швёнтек, а во вторник на 33-градусной жаре, которая продолжает третировать Западную Европу, смогла взять лишь пять геймов у находящейся за пределами топ-100 итальянки Элизабетты Коччаретто, которую явно не отнесешь к специалисткам травяного покрытия,— 3:6, 2:6. А вот фиаско другой представительницы первой десятки, олимпийской чемпионки Чжэн Циньвэнь, в завершившемся со счетом 5:7, 6:4, 1:6 матче с чешкой Катериной Синяковой можно было спрогнозировать. Китаянка и на двух предыдущих Wimbledon вылетала на старте, а стиль Синяковой, лидера парного рейтинга WTA, более приспособлен к игре на траве.

Зато российские теннисистки, стоящие в первой двадцатке, пока идут без потерь. Вслед за Дианой Шнайдер (15-я в мире) и Екатериной Александровой (17-я) во второй круг уверенно вышли Людмила Самсонова (19-я) и Мирра Андреева (7-я). Самсонова, которая неплохо смотрелась на недавней «пятисотке» WTA в Берлине, где она дошла до полуфинала, без особого напряжения переиграла талантливую 19-летнюю австралийку Майю Джойнт, новоиспеченную чемпионку турнира категории 250 в Истборне,— 6:3, 6:2. Следующей оппоненткой россиянки, которая имеет в своем активе четвертый круг Wimbledon 2021 года, будет представительница Украины Юлия Стародубцева.

За Андрееву же было немного тревожно.

Результаты турниров в Берлине и Бад-Хомбурге, где она в сумме выиграла лишь один матч из трех, намекали на то, что и в Лондоне 18-летнего лидера российского женского тенниса может подстерегать ранняя неудача. В дебюте матча против Маяр Шериф, 86-й ракетки мира из Египта, Андреева отдала свою подачу и уступала — 0:2, но затем ей удалось приспособиться к игре соперницы, которая завершила удачно лишь 12 из 28 выходов к сетке, и мало-помалу переломить ход борьбы. В итоге — 6:3, 6:3. В 1/32 финала Андреева встретится с итальянкой Лючией Бронцетти. Отметим, что в прошлом году россиянка выбыла на Wimbledon в первом же круге, то есть нынешний результат уже пошел ей в плюс, и с учетом поражения Чжэн Циньвэнь она может рассчитывать минимум на возвращение в рейтинге на шестое место.

В общей сложности из 15 российских игроков, принявших в Лондоне старт в этом году, во второй круг вышли 11 человек. В их числе оказалась и Анастасия Захарова, которая, впервые пробившись в основную сетку Wimbledon через квалификацию, справилась с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Белоруссии — 6:2, 2:6, 6:1. Следующая соперница Захаровой определялась уже поздно вечером, и ею неожиданно стала украинка Даяна Ястремская, которая за 1 час 19 минут оставила не у дел триумфатора недавнего Открытого чемпионата Франции вторую ракетку мира американку Коко Гауфф — 7:6 (7:3), 6:1. В истории Открытой эры (с 1968 года) это третий случай, когда новоиспеченная победительница Roland Garros проигрывает на старте Wimbledon. В 2005 году бельгийка Жюстин Энен уступила там гречанке Елени Данилиду, а спустя пять лет итальянка Франческа Скьявоне потерпела поражение от россиянки Веры Душевиной.

Обновлено в 23:59 в связи с результатами матча между Даяной Ястремской и Коко Гауфф.

Евгений Федяков