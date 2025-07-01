ООН поприветствовала возобновление диалога между Путиным и Макроном

ООН приветствует телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Дюжаррик подчеркнул важность любых контактов между странами, особенно на самом высоком уровне, отметив, что хотя он не знаком с итогами переговоров, сама практика диалога заслуживает поддержки. «Я не видел итогов переговоров, но, очевидно, мы приветствуем любой диалог между двумя странами, особенно на высшем уровне», — сказал он на брифинге для журналистов (цитата по «РИА Новости»).

Президенты стран созвонились впервые за три года. Они обсудили украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. Reuters писали, что разговор продлился два часа.