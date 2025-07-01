Замдиректору департамента Минтранса Луговенко продлили арест

Мещанский суд Москвы на три месяца продлил арест заместителю директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимиру Луговенко. Об этом сообщили ТАСС в суде.

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Агентство также передает заявление суда об отказе обвиняемому в ходатайстве об изменении меры пресечения на более мягкую.

В картотеке Мещанского суда результат слушания о продлении содержания под стражей не указан.

Господин Луговенко был отправлен под стражу 7 мая. Следствие подозревает его в ограничении конкуренции и содействии коммерсантам в заработке 700 млн руб.