На Госуслугах заработал сервис социальных вкладов и счетов для малоимущих

На портале «Госуслуг» появился сервис для льготных категорий граждан, получающих социальные выплаты. Новая услуга предполагает оформление соцвкладов и соцсчетов с банками-участниками программы, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

Социальный вклад или счет могут оформить граждане старше 18 лет, получающие ежемесячное пособие на детей и беременных женщин, ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту или федеральную или региональную соцдоплату к пенсии.

Процентная ставка по социальному вкладу рассчитывается как максимальная из тех, что предлагает банк по вкладам сроком от месяца до года. Проценты начисляются ежемесячно. Максимальная сумма вклада — 50 тыс. руб., а его срок — один год с возможностью продления.

Ограничений по сумму на социальном счете не предусмотрено. Его срок — также один год с возможностью продления дальнейших условий. Снимать деньги с него можно в любое время, а переводы третьим лицам без комиссии ограничиваются суммой в 20 тыс. руб. Процентная ставка по соцсчету определяется договором, на сумму меньше 50 тыс. руб. проценты начисляются по ставке не ниже половины от ключевой ставки Центробанка. При этом проценты выплачиваются ежемесячно и начисляются на ежедневный остаток.