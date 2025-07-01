Врио губернатора Тамбовской области рассказал Путину о ветеранах и демографии

Президент Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым. Господин Первышов рассказал о демографических проблемах в регионе и поддержке ветеранов боевых действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Как уточнил врио губернатора, в регионе большая доля людей пенсионного возраста — 30%. «На сегодняшний день у нас порядка 7,6 тысячи человек ушло и только 2,6 тыс. младенцев родилось, поэтому один к трем — такая демографическая ситуация»,— сказал Евгений Первышов (цитата по сайту Кремля).

Господин Первышов также рассказал о реализации программы «Герои Тамбовщины», направленной на поддержку участников военной операции на Украине. На встрече с президентом он добавил, что лично проводит встречи с ветеранами и членами их семей.

Евгений Первышов занимает должность врио губернатора Тамбовской области с ноября 2024 года. До этого он был мэром Краснодара. Возглавить регион ему предложил Владимир Путин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тамбову представили выбор президента».