Михаил Евраев внес поправки в региональный бюджет

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предлагает внести поправки в закон «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Они будут рассмотрены на внеочередном заседании облдумы, сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Более чем на 3 млрд руб. в этом году увеличиваем финансирование социальных сфер бюджета. Дополнительные средства пойдут на здравоохранение, ЖКХ, строительство, региональную безопасность и другие отрасли. 2,4 млрд руб. направляется в резервный фонд правительства Ярославской области, в том числе с целью поддержки участников СВО и их семей»,— прокомментировал господин Евраев.

Согласно внесенным в облдуму поправкам, предлагается направить 167 млн руб. на стимулирующие выплаты врачам и фельдшерам, 86 млн руб. — на жилье для детей-сирот, 100 млн руб. — на подготовку к отопительному сезону, 92 млн руб. — на возведение блочно-модульных газовых котельных, 12 млн руб. — на культурные мероприятия.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, согласно утвержденному в конце 2024 года проекту регионального бюджета, доходы в 2025 году прогнозируются на уровне 125 млрд руб., расходы — 125,9 млрд руб.

Алла Чижова