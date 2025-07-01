Ставропольский край увеличил объем экспорта рыбы до $380 тысяч

Объем экспорта рыбной продукции в Ставропольском крае увеличился с $76 тыс. до $380 тыс. в 2019-2024 годах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

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В целом консервированную, замороженную и сушеную продукцию объемом 195 т поставили в семь стран мира. Основные импортеры — Абхазия, Грузия и Армения, отметил чиновник.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в первом полугодии 2025 года Ставропольский край увеличил экспорт молочной продукции до $117 тыс., что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Наталья Белоштейн