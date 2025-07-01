Белгородский губернатор рассказал об анархии в одном из отселенных сел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в интервью РБК рассказал, что в одном из сел Грайворонского городского округа после отселения местной администрации в период активных боевых действий жители жаловались на анархию. После этого главу района поменяли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Господин Гладков отметил, что не имеет претензий к бывшему главе Грайворонского округа Геннадия Бондарева, об отставке которого стало известно 26 мая. Тогда губернатор говорил, что жители грайворонского села Мокрая Орловка чувствуют себя брошенными после закрытия местной администрации по решению господина Бондарева. Это, по мнению главы региона, привело к дестабилизации и к крайне сложной обстановке. «Власть ушла — жизнь уйдет».

«Я приехал, хожу по улицам, захожу в магазин, мне владелец магазина говорит: "Вячеслав Владимирович, у нас анархия". Конечно, ситуацию сразу поправили»,— вспомнил Вячеслав Гладков в разговоре с РБК. По словам губернатора, тот пережил большое количество заходов диверсионно-разведывательных групп и обстрелов, а также спас многих жителей.

«Просто зачастую у людей есть предел вот где-то внутренний. Когда не ошибки допускаются, а когда, наверное, истощение происходит»,— добавил он.

Вчера, 30 июня, депутаты совета Грайворонского округа единогласно избрали главой муниципалитета Дмитрия Панкова, с начала июня занимавшего этот пост в качестве исполняющего обязанности. Срок его полномочий составит пять лет.

Сергей Толмачев