Макрон заявил Путину о нацеленности на дипломатическое решение иранского вопроса

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о нацеленности на поиск дипломатического решения вопроса об иранской ядерной программе. Об этом он сказал в ходе состоявшегося сегодня двухчасового телефонного разговора, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

«Он подчеркнул настоятельную необходимость соблюдения Ираном своих обязательств по ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия. — "Ъ"), в частности, по сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), инспекторы которого должны иметь возможность без промедления возобновить свою работу»,— говорится в сообщении в пресс-службы.

В Кремле ранее заявили, что оба лидера высказались за урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока «исключительно политико-дипломатическими средствами».

Состоявшийся во вторник телефонный разговор Владимира Путина и Эмманюэля Макрона — первый за три года прямой контакт двух лидеров. В предыдущий раз они беседовали 11 сентября 2022 года. Сегодняшний разговор двух лидеров продолжался два часа. Президенты условились продолжить контакты в целях возможной координации шагов.

Что обсудили Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая