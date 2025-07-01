Лукашенко заявил, что учения НАТО проходят «фактически на нашей земле»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что учения НАТО «Защитник 25» проходят «фактически на нашей земле». Он уточнил, что стране не собирается «реагировать на агрессивную демонстрацию силы» и делает все для снижения напряженности в регионе.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
По словам Александра Лукашенко, учения НАТО проходят в 10-15 км от границы с Белоруссией». «Это даже не расстояние одного броска, это уже фактически на нашей земле. Мы видим этих "защитников" с наступательным сценарием во всей красе»,— сказал он на собрании по случаю Дня независимости (цитата по БЕЛТА).
Как добавил президент Белоруссии, для снижения напряженности в регионе Минск и Москва снизили численность войск, которые будут участвовать в учениях «Запад-2025». Он также сказал, что место их проведения перенесено вглубь Белоруссии, «подальше от границы на сотни километров».
Учения НАТО «Защитник 25» проходили в мае и июне. Первый этап проходил с 11 по 31 мая в Литве и Латвии, которые граничат с Белоруссией, а также в Финляндии, Швеции и Норвегии. В них участвовали 6 тыс. военнослужащих.