Трамп обещал «жестко» поговорить с Нетаньяху о завершении войны в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет настойчиво требовать от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершить боевые действия в секторе Газа. По словам американского лидера, господин Нетаньяху также заинтересован в прекращении войны в анклаве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Mohatt / File Photo / Reuters Фото: Kevin Mohatt / File Photo / Reuters

«Я буду очень жестким с ним. Думаю, на следующей неделе у нас будет сделка»,— сказал Дональд Трамп журналистам во время визита в штат Флорида.

Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что Дональд Трамп 7 июля проведет переговоры с Биньямином Нетаньяху в Белом доме, чтобы убедить того заключить соглашение с палестинским «Хамасом». Президент США уже допускал, что этот вопрос может быть решен в течение недели.

Лусине Баласян