Трамп проведет переговоры с Нетаньяху в Белом доме 7 июля

Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме в следующий понедельник 7 июля. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на двух источников в американской администрации.

Визит состоится из-за того, что президент США планирует активизировать давление на правительство Израиля с целью заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.

Визит господина Нетаньяху состоится после визита израильского министра по стратегическим вопросам Рона Дермера в Вашингтон.

Ранее Дональд Трамп в публичных выступлениях дал понять, что он сосредоточил свое внимание на прекращении боевых действий между Израилем и «Хамасом» после того, как вступило в силу соглашение о прекращении огня, положившее конец 12-дневным боевым действиям между Израилем и Ираном.

В пятницу Трамп заявил журналистам: «Мы думаем, что в течение следующей недели мы добьемся прекращения огня» в Газе, не уточнив, как именно.