В Вологодской области открыли еще один памятник Сталину

Возле школы №2 в Никольском округе Вологодской области открыли памятник Сталину. Администрация округа утверждает, что его установили по инициативе местных жителей.

«Мы уважаем право граждан на увековечивание исторической памяти и отмечаем их значимость. В то же время подчеркиваем необходимость согласования в реализации своих инициатив с органами местного самоуправления»,— говорится в сообщении администрации Никольского округа.

«Вести Вологда» пишут, что это третий памятник Сталину, который установили в регионе за последнее время. В декабре 2024 года в Вологде по инициативе губернатора Георгия Филимонова открыли первый памятник. В июне прокуратура потребовала признать недействительным контракт на его создание. Второй памятник Сталину появился в мае в вологодском поселке Кадуя.

Подробнее — в материале «Ъ» «А Сталин и ныне там».