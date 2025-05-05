В Вологодской области открыли второй памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину появился в поселке Кадуя Вологодской области. Инициатива принадлежит местным коммунистам. Выступающие на церемонии открытия благодарили местные власти за то, что те не стали чинить им препятствия, сообщается в пресс-релизе на сайте КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КПРФ Фото: пресс-служба КПРФ

Бюст Иосифа Сталина установили возле краеведческого музея поселка, рядом с бюстом Владимира Ленина. Отдельным словом на открытии памятника удостоили главу Кадуйского округа Светлану Грачеву, которая, «несмотря на членство в партии власти, не стала следовать примеру некоторых своих коллег и препятствовать инициаторам установки бюста И.В. Сталина», следует из сообщения партии.

На сайте «Вести. Вологда» приводятся слова госпожи Грачевой, в которых подчеркивается, что открытие бюста — не оправдание прошлого, но напоминанием о сложности истории России.

В декабре 2024 года стало известно об установке памятника Иосифу Сталину в Вологде, на территории дома-музея «Вологодская ссылка». Автор статуи – скульптор Константин Кубышкин – говорил, что итоговый эскиз монумента выбрал лично губернатор области Георгий Филимонов. Сам господин Филимонов заявлял, что решение об открытии памятника было продиктовано запросами со стороны общественности.