Warner Music и Bain Capital потратят $1,2 млрд на покупку музыкальных каталогов

Один из крупнейших в мире лейблов Warner Music Group (WMG) создает совместное предприятие с инвестфондом Bain Capital, в рамках которого участники намерены потратить до $1,2 млрд на покупку «легендарных музыкальных каталогов». Как отмечается в совместном пресс-релизе, участники вложили в СП равные доли капитала.

По условиям соглашения, WMG и Bain Capital будут искать и приобретать каталоги, при этом WMG будет отвечать в СП за маркетинг, дистрибуцию и административные вопросы. «Неподвластный времени музыкальный контент по-прежнему остается главным элементом потребительских развлечений»,— отмечает партнер Bain Capital Анджело Руфино, добавляя, что это делает «управление каталогами как никогда важным».

Как отмечает издание Variety, количество сделок по покупке музыкальных каталогов несколько сократилось в последние годы, однако размер этих сделок остается значительным. За последние пару лет Sony потратила $1,1 млрд на каталог Queen и $400 млн на каталог Pink Floyd, а Primary Wave вложила около $100 млн в покупку 50% активов рэпера The Notorious B.I.G., включая его музыкальные публикации, записи, а также права на имя, изображение и т. п.

Алена Миклашевская