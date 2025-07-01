Экс-наставник СКА Ротенберг войдет в совет директоров московского «Динамо»
Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг войдет в совет директоров московского «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
В составе бело-голубых господин Ротенберг займется инфраструктурой, привлечением инвестиций и подготовкой резерва.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что экс-наставник СКА покинул клуб по решению совета директоров в связи с неудовлетворительными результатами.
Место Романа Ротенберга на тренерском мостике петербургских армейцев занял бывший главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов.