В РФ объяснили заторы на границе с Казахстаном «наплывом желающих въехать в РФ»

Заторы на казахстанско-российской границе не связаны с новыми правилами въезда в Россию и требованиями о предоставлении QR-кода для пересечения границы. Об этом заявили в посольстве России в Астане. В МВД Казахстана ранее назвали новые требования российских властей одной из причин скопления автотранспорта на контрольно-пропускных пунктах с РФ.

«Увеличение времени ожидания для пересечения границы (на пункте пропуска "Жайсан") вызвано наплывом желающих въехать в Российскую Федерацию,— говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства. — С учетом повышенной нагрузки в период сезонного роста пассажиропотока, российские пограничники прилагают дополнительные усилия, чтобы ускорить контрольно-пропускные мероприятия».

В диппредставительстве указали, что сообщения о том, что причиной задержек на границе стал начавшийся с 30 июня 2025 года этап эксперимента по введению новых правил и условий въезда в РФ, не получили своего подтверждения. «Участие в эксперименте носит добровольный характер. Соответственно, отсутствие заполненного заявления о въезде никак не влияет на проведение пограничного контроля российскими пограничными органами»,— пояснили в посольстве.

30 июня в МВД Казахстана заявили, что одной из причин заторов стали новые требования въезда в Россию. Как сообщили в МВД, скопление транспорта на контрольно-пропускных пунктах, расположенных на границе с РФ, наблюдается с 30 июня. В ведомстве призвали водителей сохранять спокойствие, соблюдать порядок и следовать указаниям сотрудников полиции.

В России с 30 июня введено требование о заполнении иностранными гражданами электронного заявления о планирующемся посещении страны. Для этого иностранцам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении ruID — как минимум за 72 часа до пересечения границы. Регистрация в приложении включает фотосъемку человека и запись образца его голоса, а уже в России необходимо будет подтвердить данные в МФЦ.

Эксперимент по сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев стартовал в ноябре 2024 года. На первом этапе — c 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года — цифровые фотографии и отпечатки пальцев были обязаны сдавать иностранцы, пересекающие границу РФ в четырех столичных аэропортах и на пропускном пункте «Маштаково» в Оренбургской области. На втором этапе — с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года — приезжим из безвизовых стран потребуется сдавать биометрию заранее в приложении для смартфона.

Подробнее о новых правилах въезда — в материале «Ъ» «Иностранцев просят обеспокоиться».

Анастасия Домбицкая