Казахстан назвал новые правила въезда в РФ одной из причин заторов на границе

Большое скопление грузового автотранспорта на казахстанско-российской границе вызвано среди прочего новыми правилами въезда в Россию. Об этом заявили в министерстве внутренних дел Казахстана, комментируя ситуацию с заторами на пограничных пунктах с РФ. Как сообщили в МВД, скопление транспорта на контрольно-пропускных пунктах, расположенных на границе с РФ, наблюдается с 30 июня.

«На пограничных пунктах "Жайсан" в Актюбинской области, "Жана жол" в СКО и "Бокей хан" в Атырауской области, где несколько десятков большегрузов и рейсовых автобусов ожидают своей очереди на въезд в РФ, полиция обеспечивает общественный порядок, регулирует транспортные потоки и оказывает помощь водителям,— говорится в сообщении МВД. — Одной из причин затора стали новые требования въезда в соседнюю страну».

В министерстве призвали водителей сохранять спокойствие, соблюдать порядок и следовать указаниям сотрудников полиции. Там уточнили, что на местах работают патрульные экипажи и участковые инспекторы, которые «консультируют водителей, контролируют ситуацию и принимают меры по обеспечению безопасности дорожного движения».

В России с 30 июня введено требование о заполнении иностранными гражданами электронного заявления о планирующемся посещении страны. Для этого иностранцам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении ruID — как минимум за 72 часа до пересечения границы. Регистрация в приложении включает фотосъемку человека и запись образца его голоса, а уже в России необходимо будет подтвердить данные в МФЦ.

Эксперимент по сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев стартовал в ноябре 2024 года. На первом этапе — c 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года — цифровые фотографии и отпечатки пальцев были обязаны сдавать иностранцы, пересекающие границу РФ в четырех столичных аэропортах и на пропускном пункте «Маштаково» в Оренбургской области. На втором этапе — с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года — приезжим из безвизовых стран потребуется сдавать биометрию заранее в приложении для смартфона.

Подробнее о новых правилах въезда — в материале «Ъ» «Иностранцев просят обеспокоиться».

Анастасия Домбицкая