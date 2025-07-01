Экс-замминистра обороны Тимур Иванов отреагировал на приговор улыбкой

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов сохранял улыбку во время оглашения приговора, сообщает ТАСС. Господин Иванов будет отбывать 13 лет в колонии строгого режима за растрату.

На кадрах из зала суда видно, что Тимур Иванов продолжает улыбаться даже во время оглашения срока наказания. Адвокат бывшего замминистра рассказал о хорошем настроении своего подопечного и о намерении подавать апелляцию.

«Мы не теряем надежду на то, что кто-нибудь в нашем Отечестве, так сказать, наконец, услышит доводы разума. Может быть, эта экзекуция будет кем-нибудь прервана. Потому что так нельзя. Они уничтожают человека. Его сделали жертвой напоказ»,— сказал адвокат.

Сегодня Мосгорсуд признал Тимура Иванова виновным в двух эпизодах растраты. 216,6 млн руб. — при покупке в 2015 году паромов для крымской переправы и 3,92 млрд руб., принадлежащих банку «Интеркоммерц», а также в легализации преступных доходов. Оба преступления, по версии следствия, были совершены в период, когда господин Иванов занимал должность гендиректора подведомственной Минобороны компании — АО «Оборонстрой».

Подробнее — в материале «Тимур Иванов рассчитался за растрату».