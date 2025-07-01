Министр транспорта Кузбасса ушел в отставку

В отставку ушел министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан. Он покинул должность по собственному желанию, сообщает правительство региона.

Сергей Рубан возглавлял министерство с 2020 года. Ранее он работал начальником областного департамента транспорта и связи областной администрации.

В начале июня, как писал «Ъ-Сибирь», с должности министра здравоохранения Кемеровской области ушел Дмитрий Беглов, арестованный по обвинению в получении взятки. Также свои посты покинули министр угольной промышленности Олег Токарев и заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Турбаба. Отставка последней произошла на фоне уголовного дела о мошенничестве в отношении ее мужа.

Александра Стрелкова