Петербургский депутат попросил УФАС проверить Пулково из-за платных курилок

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок обратился к региональному УФАС с просьбой проверить аэропорт Пулково на нарушение антимонопольного законодательства после введения платы за посещение комнаты для курения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Депутат считает, что введение платы за посещение курительной комнаты допустимо, однако стоимость в 500 руб., по его мнению, «монопольно высокая». Цена должна быть экономически обоснованной и подкрепленной расчетами необходимых для обустройства таких мест расходов и прибыли, написал господин Четырбок.

Также Денис Четырбок считает несвоевременным введение такой платы в нынешних условиях, поскольку из-за риска воздушной опасности рейсы часто задерживаются и пассажирам приходится проводить в аэропорту много времени.

О ликвидации бесплатной зоны для курения и замене ее платной аэропорт Пулково сообщил сегодня. Введение оплаты в пресс-службе объяснили стремлением ограничить количество курящих, чтобы устранить жалобы некурящих пассажиров на запах из старой курилки. Собеседник «Ъ» в экспертном сообществе предполагал, что такое нововведение может привести к росту числа нарушителей.