Газета «Коммерсантъ» 02.07.2025, 07:30 Топ-10 брендов рома по объему розничных продаж в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Бренд Страна разлива Объем продаж (тыс. дал) Доля (%) Oakheart Россия 460,2 24,1 Barcelo Доминиканская Республика 293,2 15,4 Captain Wolf Россия 165,7 8,7 Mama Jama Россия 137 7,2 Old Monk Индия 88,1 4,6 John Silver Россия 83,8 4,4 Devil's Island Россия 81,2 4,3 Castro Россия 67,8 3,6 Captain Morgan Пуэрто-Рико 46,8 2,5 SangSom Таиланд 43,1 2,3 Открыть в новом окне Источник: рейтинг A.List.