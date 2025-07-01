Минск призвал не увязывать корректировки в учениях «Запад» с внешним давлением

Решение о переносе белорусско-российских учений «Запад-2025» от западной границы Белоруссии спровоцировано внешним давлением. Об этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил после того, как в Минске объявили о смещении основных маневров от западных границ вглубь страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

«У нас решение президент никогда ни под каким давлением не принимает, никогда ничего не боится,— сказал Виктор Хренин в интервью телеканалу "Первый информационный". — Решение принято даже не в этом году. Замысел был президенту доложен в прошлом году. Решение принято – оно принято давно».

Об изменении параметров учений министр обороны страны сообщил 28 мая. Тогда он заявил, что посредством переноса маневров вглубь территории Белоруссии Минск «подтверждает свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности» в регионе. Позднее помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что замысел учений «Запад-2025» предполагает сокращение численности участников почти вдвое.

Украинские СМИ со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в середине июня сообщили о докладе внешней разведки, в котором якобы говорилось, что белорусско-российские учения могут быть перенесены вглубь страны, чтобы не провоцировать Украину. «Просто у меня был последний доклад пару дней назад СВР, и был такой сигнал. Но все это нужно проверять»,— сказал тогда Владимир Зеленский.

Совместные учения России и Белоруссии «Запад» проводятся раз в два года. В 2023 году их отменили. В 2021-м учения проходили с 10 по 15 сентября, в них приняли участие около 200 тыс. военнослужащих. В начале июня генсек НАТО Марк Рютте говорил, что альянс следит за военной активностью России и будет наблюдать за запланированными на сентябрь учениями. Он отмечал, что предыдущие учения «Запад» значительно превышали масштабы, о которых заявляла Россия.

Анастасия Домбицкая