Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга уйдет в отставку после отпуска

Глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Морозов написал заявление на отпуск до середины июля, после чего планирует уйти в отставку по собственному желанию, сообщает издание 66.ru со ссылкой на компетентный источник.

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Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Здание администрации города Екатеринбурга

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По информации источника издания, к работе господина Морозова возникли вопросы, касающиеся, в частности, качества уборки улиц. В отставку уходит и заместитель главы Верх-Исетского района по благоустройству.

Однако в пресс-службе администрации Екатеринбурга «Ъ-Урал» сообщили, что официальных решений по поводу увольнений пока не принято.

В настоящее время обязанности главы района исполняет Михаил Липский.

Напомним, после критики врио губернатора Дениса Паслера мэр Алексей Орлов отправил в отставку своего заместителя Алексея Бубнова, отвечающего за сферу благоустройства. После этого глава города дал понять, что кадровые перестановки на этом не закончатся. «Уже ни у кого из жителей и гостей язык не повернется назвать наш город Грязьбургом — работают пылесосы, улицы моют. Но, к сожалению, конец зимы - начало весны показали серьезные упущения в работе — непростые, но кадровые решения были приняты. И будут приниматься дальше — на уровне районов. В ближайшее время я эти решения озвучу»,— заявил господин Орлов.

Полина Щуцкая