VK пообещала до 5 млн рублей за найденные в мессенджере Max ошибки

Российский мессенджер Max присоединился к программе для «белых хакеров» Bug Bounty. Максимальное вознаграждение за найденные уязвимости составляет 5 млн руб. Об этом говорится в пресс-релизе VK, которая разрабатывает платформу.

Выплаты будут зависеть от степени критичности уязвимостей. Особый фокус будет на защищенность данных пользователей. Область поиска ошибок не ограничена. Их можно искать в мобильном приложении, а также web и desktop-версиях платформы. Новый проект доступен на всех платформах, где есть программа VK Bug Bounty: Standoff Bug Bounty, BI.ZONE Bug Bounty и BugBounty.ru.

Первая версия цифровой платформы Max была представлена в конце марта. Она объединяет мессенджер, мини-приложения и чат-боты. В конце июня платформа достигла отметки в 1 млн пользователей. Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что национальный мессенджер, закон о котором подписал 24 июня президент Владимир Путин, планируется развивать на базе платформы от VK.

О программе Bug Bounty — в материале «Ъ» «Отбеленные хакеры».