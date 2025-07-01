Welt: в офисах трех германских партий проходят обыски

Полиция проводит обыски в офисах Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии и партии «Альтернатива для Германии» в здании парламента земли Саксония-Анхальт в Магдебурге. Как сообщает издание Die Welt, некоторые члены парламентских групп этих партий подозреваются в совершении должностного преступления — незаконной выплате бонусов.

Как следует из заявления представителя прокуратуры Магдебурга, обыски проводятся в рамках расследования, начатого по заявлению Федерации налогоплательщиков, и на основании ордера, выданного окружным судом Магдебурга. Представители самих партий пока не комментируют происходящее.

Алена Миклашевская