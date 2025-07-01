Для капремонта воронежского пансионата привлекут белгородского подрядчика

В министерстве строительства Воронежской области подвели итоги аукциона на капитальный ремонт пансионата для престарелых и инвалидов «Кантемировский» в селе Писаревка Кантемировского района. Победителем стало белгородское ООО «Техно строй». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта — 78,5 млн руб., которые направят из областного бюджета. «Техно строй» предложил выполнить работы за 69,9 млн руб. Второй участник, чье имя не раскрывается, оценил свои услуги в 70,3 млн.

Подрядчику до 10 декабря 2025 года предстоит укрепить стены и фундамент здания, отремонтировать основные и подсобные помещения, обновить инженерные системы, модернизировать светотехническое оборудование. Также необходимо обустроить пешеходные дорожки с тактильным покрытием для передвижения людей с нарушением зрения, озеленить прилегающую территорию. Гарантия на работы составит 60 месяцев.

ООО «Техно строй» зарегистрировано в приграничном Борисовском районе Белгородской области в 2017 году. Занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 710 тыс. руб. Генеральный директор — Евгений Козлов. Ему же принадлежит 95,2% компании, остальными 4,7% владеет Андрей Новиков. Господин Козлов является собственников еще трех компаний в Белгородской области: еще одна стройфирма «Форум», гостиничный бизнес «Русский Барин» и проектная организация «Техно Проект». В 2024 году «Техно строй» показал выручку в 258 млн руб., чистую прибыль — в 2,1 млн руб.

В конце июня Верхнехавская школа №1 в Воронежской области в третий раз объявила конкурс, чтобы выбрать подрядчика для первого этапа строительства пристройки к своему зданию. Начальная цена контракта составляет 596,4 млн руб.

Анна Швечикова