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Колледжи Кабардино-Балкарии примут студентов на более чем три тысячи бюджетных мест

В Кабардино-Балкарии сегодня, 1 июля, началась приемная кампания в учреждениях среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уточняется, что для 10 колледжей региона выделили 3155 бюджетных мест. Распределение мест включает 1365 позиций по рабочим профессиям, 1725 — по специальностям среднего звена и 65 — по основным программам профессионального обучения.

Прием документов продлится до 20 августа.

Константин Соловьев

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