Теннисистка Александрова одержала победу в первом круге WImbledon

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Wimbledon, обыграв представительницу Австралии Присциллу Хон со счетом 6:2, 7:5 за 1 час 25 минут.

Екатерина Александрова занимает 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, Присцилла Хон — 134-е. Во втором круге россиянка сыграет с 69-й ракеткой мира нидерландкой Сюзан Ламенс.

Ранее во второй круг Wimbledon вышли российские теннисистки Диана Шнайдер, Камилла Рахимова и Анастасия Павлюченкова.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема. Матчи проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд турнира составляет 53 млн фунтов стерлингов. Финал в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. В прошлом году победительницей Wimbledon стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Таисия Орлова